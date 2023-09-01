قبل ظهور الاعراض ..علامة تكشف لك اصابتك بفيروس كورونا الجديد

اكدت التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية عن زيادة اعداد المصابين بالمتحـور كورونا EG.5 إيريس حيث تم الإعلان رسميا عن أصابة أكثر من 50دولة على مستوى العالم

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وضعت منظمة الصحة العالمية متحوّر فيروس ‎كورونا الجديد «‎#آيريس»، وهو من سلالة «‎#أوميكرون»، تحت المراقبة نظراً لسرعته الأكبر بالانتشار بين البشر، إذ أشارت التقديرات إلى نموّه بنسبة 20% أسبوعياً في بريطانيا، كما أنه المتحوّر الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة بنسبة 17.3%. وقد رفع المتحوّر الجديد نسبة دخول المستشفيات جراء كوفيد بنسبة 40.7% في إنجلترا و12.1% في

الولايات المتحدة، و أعراضه لا تختلف عن أعراض المتحوّرات الأخرى وانتشر فى 51 دوله حتى الآن

وحذرت مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC علي الموقع الرسمي لها ان المتحور الجديد بشدة أما عن اعراضه هي





١- سيلان أو انسداد في الأنف

٢-صداع وإرهاق

٣-عطش وسعال

٤-التهاب فى الحلق

٥-فقدان حاسه الشم

٦- سعال شديد

كما تظهر بعض علامات الحرارة علي الأنف والفم وتكون تقرحات حمراء يصحبها الاعراض السابقة.