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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انسحب من المعركة.. أول تعليق لروسيا بعد استقالة وزير الدفاع البريطاني

صدى البلد

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على استقالة وزير الدفاع البريطاني بين والاس .

وقالت زاخاروفا :" العميل 006 انسحب من المعركة يجرّ وراءه ذيول الهزيمة والعار بعد أن لوّث أوكرانيا".

وكتبت زاخاروفا عبر "تليجرام": نودع المسؤول عن تلويث الأراضي الأوكرانية بالإشعاع بتزويده نظام كييف بقذائف اليورانيوم حيث انسحب العميل 006 من ساحة المعركة يجرّ وراءه ذيول الهزيمة والعار".

عاجل.. استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه


كان  بن والاس  قد قدم استقالته من منصبه كوزير للدفاع ببريطانيا، اليوم الخميس، قبل تعديل وزاري متوقع من قبل رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقال والاس إنه سيستقيل من منصبه في المرة القادمة التي يجري فيها ريشي سوناك تغييرات على حكومته، قبل التنحي في الانتخابات المقبلة، بحسب شبكة سكاي نيوز الإنجليزية.

وقال ولاس في استقالته إنه اتخذ القرار بالتنحي الذي فاز بمقعده في عام 2005، وبعد سنوات عديدة، وحان الوقت بالنسبة له للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملها، واستكشاف فرص جديدة.

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