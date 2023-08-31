الكهرباء: إحلال جزء من الخط الهوائي (طناش/إمبابة) لتعارضه مع مونوريل 6 أكتوبر

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم /الخميس/ عقدًا مع التحالف المكون من شركة إنرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز وشركة إنرجيا لكابلات الطاقة؛ لتنفيذ مشروع إحلال جزء من الخط الهوائي (طناش/إمبابة) جهد 66 ك.ف بطول 2.6 كم.

وأوضحت الشركة - في بيان- أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 130 مليون جنيه ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل لحوالي 10 أشهر، ويهدف المشروع لإزالة تعارض جزء من الخط الهوائي مزدوج الدائرة (طناش/إمبابة) مع إنشاء مونوريل 6 أكتوبر.

ويتضمن العقد توريد وتركيب كابلات قطاع 1×800 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها وتوريد وتركيب برج طراز E90SS.