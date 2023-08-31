لجنة معاشات الصحفيين تدعو أعضاءها للاجتماع الأربعاء المقبل

تدعو لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين أعضاءها من مختلف الأجيال لاجتماعها الشهري الثاني الأربعاء المقبل ،السادسة مساء،

تناقش لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين جدول أعمالها ويتضمن مناقشة المتحقق من استراتيجية العمل خلال الشهر المنقضي، وضمانات استمراره.



و وضع الآليات التنفيذية لغير المتحقق من بنود الاستراتيجية، والاستماع إلى المقترحات الجديدة، ومناقشتها، و ما يستجد من أعمال.



الجدير بالذكر تعقد لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين اجتماعها الدوري الأربعاء الأول من كل شهر، فيما تعقد صالون "تواصل اجيال" الأربعاء الثاني من كل شهر، يليه حفل عيد الميلاد الجماعي .

