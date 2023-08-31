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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو مصاب بفيروس كورونا الجديد.. هذه الحالات لايصلح علاجها في المنزل

صدى البلد

بعد انتشار فيروس ومتحور ايريس أو Eg5   أصبحت هناك العديد من التساؤلات حول الأعراض والإصابة وطرق العلاج والوقاية.


وكشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن أعراض فيروس ايريس تتشابه الي حد كبير مع أعراض فيروس كورونا لانه متحور من ضمن فصائلة، لافتا ان الأعراض لا تخرج عن ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس وارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال المستمر وغيرها من الأعراض.


وأكد الدكتور أيمن سالم أنه ليست كل الحالات تصلح للعلاج في المنزل وليس من الصحيح تلقي العلاج من الصيدلية دون الفحص الطبي والكشف الدقيق من قبل طبيب مختص ، فاللاسف معظم الناس أصبحوا يتعاملون مع فيروس كورونا وكأنه "دور برد" ويقومون على الفور بالاتصال بالصيدلية وشرح الحالة للطبيب الصيدلي الذي يصف بدوره مضادات حيوية أو مجموعة كورونا والتي تكون عبارة عن مجموعة من الأدوية وهذه الأدوية ممكن ان تؤدي الي تدهور الحالة كثيرا بدلا من علاجها.


وأشار الدكتور أيمن السيد سالم ان هناك حالات لابد من علاجها بالمستشفى خاصة تلك الذين لديهم تاريخ مرضي أو يعانون من حساسية الصدر أو الأمراض المزمنة وخاصة كبار السن والأطفال حديثي الولادة.


وأوضح الدكتور ايمن سالم أن خطورة متحور ايريس تتمثل في سرعة انتشاره ولكنه من السهل علاجه والسيطرة عليه في بداية الأعراض ولكن إذا تم العلاج تحت الإشراف الطبي، لأن العلاج الذي يصلح لحالة لا يصلح لحالة أخرى.


وأوصى الدكتور أيمن سالم بضرورة الوقاية فالوقاية أفضل من العلاج وذلك برفع مناعة الجسم بممارسة الرياضة باستمرار وتناول الطعام الصحي المفيد والخضروات والفاكهة  بأنواعها وارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة والمزدحمة.

 

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