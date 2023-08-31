إلغاء نظام الأونلاين.. مواعيد عمل الموظفين بعد قرار الحكومة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تغيير مواعيد عمل الموظفين الجديدة بحيث يتم إلغاء عمل يوم الأحد، 'أون لاين' من المنزل، والعودة للعمل من المقرات وذلك منذ شهر سبتمبر.

انتهاء قرار عمل الموظفين أونلاين

وينتهي بذلك قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ"أون لاين" من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادى بداية من شهر سبتمبر 2023 وفقا لقرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

- انتهاء انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل

- تتم العودة للعمل بالنظام العادى بداية من شهر سبتمبر 2023

وفى وقت سابق اتخذ مجلس الوزراء قرار بعمل الموظفين من المنزل «أون لاين»، يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس، للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، بعد ملاحظة أن الاستهلاك يقل في أيام الإجازة الأسبوعية.

مواعيد عمل الموظفين الجديدة



وتتضمن مواعيد عمل الموظفين الجديدة بعد إعلان رئيس الوزراء عنها على النحو التالي :-

- إلغاء نظام الأونلاين يوم الأحد و العمل حضوريا في المصالح الحكومية



- يتم العمل خلال يوم الأحد من كل أسبوع حضوريا

- يتم حضور الموظف بداية من يوم الأحد إلى مقر عمله بدلا من يوم الاثنين.



الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023



توافق إجازة المولد النبوي الشريف 2023، هذا العام يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 27 سبتمبر 2023 حيث ينتظر المسلمون هذا الموعد من أجل الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف.

ووفقا لقرارات ترحيل الإجازات من المقرر أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف ليوم الخميس الموافق 13 ربيع الأول سبتمبر 2023 ، واعتباره إجازة رسمية، بدلا من إجازة المولد النبوي الرسمي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر .



كما يتبقي فى إجازات 2023 الجمعة الموافق 6 أكتوبر وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.