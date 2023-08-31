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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار نهائي .. مدرب المنتخب يرفض التنازل عن رباعي الأهلي قبل مواجهة إثيوبيا

صدى البلد

رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فكرة التنازل عن ضم رباعي الأهلي " محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية " المختارين ضمن قائمة الفراعنة قبل مواجهة إثيوبيا .

وأكد فيتوريا بشكل قاطع رفضه التام لفكرة التنازل عن ضم الرباعي حتى الانتهاء من مواجهة إثيوبيا.

ويدرس فيتوريا استبعاد عدد من لاعبي الأهلي المختارين والتنازل عنهم من أجل الانضمام للفريق الأحمر وخوض السوبر الإفريقي ولكن بعد خوض مباراة إثيوبيا.

ويرى روي فيتوريا أهمية الفوز على إثيوبيا في المواجهة المقرر إقامتها 8 سبتمبر المقبل بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال فيتوريا أن فوز منتخب مصر على إثيوبيا يعطي الفراعنة فرصة جيدة في التصنيف الخاص بكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ،  قائمة تضم  ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر  المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  و يتخلله مباراتي اثيوبيا  في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و  ودية تونس ، واللاعبون هم :
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
أحمد رمضان بيكهام 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
حسام عبد المجيد 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
طارق حامد 
مروان عطية 
سام مرسي 
حمدي فتحي 
محمود حماده 
محمد رضا بوبو 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
ابراهيم عادل 
مصطفي محمد 
محمد شريف 
أسامه فيصل

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