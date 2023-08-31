القوات الروسية تدمر 3 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي دمّر 3 مستودعات للذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وصدت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية، في عملية مشتركة مع الطيران والمدفعية، ستة هجمات لمجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذلك في مناطق بوغدانوفكا وأندريفكا ومايورسك وأفديفكا التابعة لإقليم دونيتسك.

كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن إحدى طائراتها المقاتلة سارعت لاعتراض طائرة عسكرية نرويجية تقترب من المجال الجوي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، نقلته رويترز إن الطائرة النرويجية عادت أدراجها، وابتعدت عن المجال الجوي الروسي.