اغتالوا أمريكي.. القضاء يحكم بالمؤبد على 4 عراقيين وإيراني

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي حكم بالمؤبد على 4 عراقيين وإيراني كانوا قد اتهموا علي خلفي اغتيال أمريكي الجنسية.

كان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق،، مذكرة قبض بحق سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي يقيم في السويد، و الذي أحرق القرآن مؤخرا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية وحصلت عليها “روسيا اليوم” جاء فيها: “عاجل جدا، إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم سلوان صباح متي موميكا، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات العراقي”.