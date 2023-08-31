عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اغتالوا أمريكي.. القضاء يحكم بالمؤبد على 4 عراقيين وإيراني

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي حكم بالمؤبد على 4 عراقيين وإيراني كانوا قد اتهموا علي خلفي  اغتيال أمريكي الجنسية.

مجموعة من الصواريخ تسقط قرب حقل غاز في العراق

كان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق،، مذكرة قبض بحق سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي يقيم في السويد، و الذي أحرق القرآن مؤخرا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية وحصلت عليها “روسيا اليوم” جاء فيها: “عاجل جدا، إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم سلوان صباح متي موميكا، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات العراقي”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

مفيش شغل أونلاين خلاص.. انفراجة كبرى بأزمة انقطاع الكهرباء قريبا

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ترشيحاتنا

افتتحه رئيس الوزراء اليوم .. تاريخ وأهمية برج مأخذ سور مجرى العيون

بالمستند.. البناني يستقيل من رئاسة اتحاد الرياضة

الحوار الوطني يستأنف جلساته 3 سبتمبر | ننشر جدول الأعمال

رد قوي من الحكومة الفرنسية على قرار النيجر بطرد سفيرها

مشاهد مروعة لعشرات الجثث على الطرقات بجنوب أفريقيا

وزير الصناعة لـ صدى البلد : لا بديل عن التكامل العربي لمجابهة تداعيات الأزمات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

أخويا أحسن شخص وحافظ القرآن ... عائلة سف.اح الجيزة تثير الجدل| ماذا قالوا؟.. فيديو

بين الرقص والبكاء.. ردود أفعال زوجات أحمد سعد بعد الانفصال عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ