موجز السوشيال| رسالة شديدة اللهجة من ميدو.. وخالد الغندور يعلق على موقف الأهلي مع منتخب مصر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتب: “‏الموسم المحلي راجع تاني شوية اشخاص اتغيروا لكن نفس منهج الغباء ماتغيرش منه حاجه شايف ان في محاولة لتذكير الجماهير بمنهج الغباء.. اوعوا تنسوا يالا انت وهو ان احنا فشله وأغبيا افتكر كويس انت بتتعامل مع مين!!”.

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

‏وكتب نبيل الحلفاوي: “عن مسألة المنتخب والأهلي.. ‏التشدق بالوطنية واسم مصر سهل. لكن الصعب أن تتجرد من أهوائك وتدعم ما يرفع اسم مصر حقا وصدقا. ‏أن تدعم من يسعى إلى لقب قاري له وبالتالي لبلده. وليس إضعافه بسحب أعمدة دفاعه إلى مباراة رسمية مع المنتخب وقد ضمن تأهله وأخرى ودية. الحق أوضح من تدليس البعض”.

علق الاعلامي الرياضي خالد الغندور، على ازمة الاهلي ومنتخب مصر، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "بيرسي تاو ينضم لمنتخب جنوب افريقيا المفروض الاهلي يقدم طلب لإتحاد جنوب افريقيا إعفاءه من الذهاب عشان الاهلي عنده ماتش السوبر".