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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| رسالة شديدة اللهجة من ميدو.. وخالد الغندور يعلق على موقف الأهلي مع منتخب مصر

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

شارك أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتب: “‏الموسم المحلي راجع تاني شوية اشخاص اتغيروا لكن نفس منهج الغباء ماتغيرش منه حاجه شايف ان في محاولة لتذكير الجماهير بمنهج الغباء.. اوعوا تنسوا يالا انت وهو ان احنا فشله وأغبيا افتكر كويس انت بتتعامل مع مين!!”.

 

الحق أوضح.. تعليق مثير من نبيل الحلفاوي عن أزمة المنتخب والأهلي| تفاصيل

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

‏وكتب نبيل الحلفاوي: “عن مسألة المنتخب والأهلي.. ‏التشدق بالوطنية واسم مصر سهل. لكن الصعب أن تتجرد من أهوائك وتدعم ما يرفع اسم مصر حقا وصدقا. ‏أن تدعم من يسعى إلى لقب قاري له وبالتالي لبلده. وليس إضعافه بسحب أعمدة دفاعه إلى مباراة رسمية مع المنتخب وقد ضمن تأهله وأخرى ودية. الحق أوضح من تدليس البعض”. 

 

 

خالد الغندور يعلق على موقف الأهلي مع منتخب مصر

علق الاعلامي الرياضي خالد الغندور، على ازمة الاهلي ومنتخب مصر، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "بيرسي تاو ينضم لمنتخب جنوب افريقيا المفروض الاهلي يقدم طلب لإتحاد جنوب افريقيا إعفاءه من الذهاب عشان الاهلي عنده ماتش السوبر". 

احمد حسام ميدو ازمة الاهلي الفنان نبيل الحلفاوي وسائل التواصل الإجتماعي نجم الزمالك السابق نبيل الحلفاوي

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