عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق إنسان الشيوخ: لقاء الرئيس مع وفد الكونجرس دليل على قوة العلاقات

رشا إسحق، عضو مجلس
رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ

أكدت  النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوفد الكونجرس الأمريكي، والذي ضم شخصيات رفعية المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومن بينهما السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

 

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بيان لها اليوم، إن لقاء الرئيس السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي دليل على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات، موضحا أن الحوار تطرق إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، والحديث عن زيادة الاستثمارات الأمريكية داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأضافت إسحق أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي هامة في الوقت الحالي خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية شديدة الصعوبة وما ينتج عنها من تحديات عالمية سواء فيما يتعلق بأزمة الطاقة و الغذاء والتمويل ومواجهة الإرهاب وغيرهما من التحديات العديدة، مضيفه:" إشادة وفد الكونحرس الأمريكي بالإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي دليل على أن مصر تسير في الإتجاه الصحيح رغم محاولات التشكيك البائيسة من الجماعات الإرهابية من آن إلى آخر".

 

كما شددت على أهمية تطرق الرئيس السيسي للحديث تطورات المفاوضات بخصوص السد الإثيوبي، والتأكيد على حرص مصر إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد مل وتشغيل السد بما يراعي مصالح وشواغل مصر والسوادن وإثيوبيا والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مشيدا بتأكيد الرئيس على موقف الدولة المصرية الثابت والداعم للقضية الفلسطنية، وضرورة الوصول إلى حل  عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

رشا اسحق لجنة حقوق الانسان مجلس الشيوخ السيسي الكونحرس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

مفيش شغل أونلاين خلاص.. انفراجة كبرى بأزمة انقطاع الكهرباء قريبا

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ترشيحاتنا

افتتحه رئيس الوزراء اليوم .. تاريخ وأهمية برج مأخذ سور مجرى العيون

بالمستند.. البناني يستقيل من رئاسة اتحاد الرياضة

الحوار الوطني يستأنف جلساته 3 سبتمبر | ننشر جدول الأعمال

رد قوي من الحكومة الفرنسية على قرار النيجر بطرد سفيرها

مشاهد مروعة لعشرات الجثث على الطرقات بجنوب أفريقيا

وزير الصناعة لـ صدى البلد : لا بديل عن التكامل العربي لمجابهة تداعيات الأزمات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

أخويا أحسن شخص وحافظ القرآن ... عائلة سف.اح الجيزة تثير الجدل| ماذا قالوا؟.. فيديو

بين الرقص والبكاء.. ردود أفعال زوجات أحمد سعد بعد الانفصال عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ