حقوق إنسان الشيوخ: لقاء الرئيس مع وفد الكونجرس دليل على قوة العلاقات

أكدت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوفد الكونجرس الأمريكي، والذي ضم شخصيات رفعية المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومن بينهما السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بيان لها اليوم، إن لقاء الرئيس السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي دليل على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات، موضحا أن الحوار تطرق إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، والحديث عن زيادة الاستثمارات الأمريكية داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت إسحق أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي هامة في الوقت الحالي خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية شديدة الصعوبة وما ينتج عنها من تحديات عالمية سواء فيما يتعلق بأزمة الطاقة و الغذاء والتمويل ومواجهة الإرهاب وغيرهما من التحديات العديدة، مضيفه:" إشادة وفد الكونحرس الأمريكي بالإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي دليل على أن مصر تسير في الإتجاه الصحيح رغم محاولات التشكيك البائيسة من الجماعات الإرهابية من آن إلى آخر".

كما شددت على أهمية تطرق الرئيس السيسي للحديث تطورات المفاوضات بخصوص السد الإثيوبي، والتأكيد على حرص مصر إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد مل وتشغيل السد بما يراعي مصالح وشواغل مصر والسوادن وإثيوبيا والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مشيدا بتأكيد الرئيس على موقف الدولة المصرية الثابت والداعم للقضية الفلسطنية، وضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة