الأعلى للإعلام: دراسات عليا بأكاديمية الفنون للصحفيين والإعلاميين

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه في إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف المؤسسات ، تلقى رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كرم جبر خطابا من الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفنى لتيسير مهمة الراغبين من الصحفيين والإعلاميين للدراسة بالمعهد للحصول على دبلومة النقد الفني أو التذوق الفني كل حسب شهادته الجامعية ، وذلك للعام الجامعى 2023/2024.

وأبدى رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ترحيبه بالدعوة والمساهمة فى نجاحها ، بما يخدم الزملاء الراغبين فى الدراسة.



يذكر أن آخر موعد للقبول بالمعهد يوم 14/9/2023.