أفاد نبأ عاجل بتصريح وزير الخارجية الأوكراني حول منتقدي الهجوم المضاد وقال :" على منتقدي هجومنا المضاد أن يصمتوا".

كان قد قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيكولاي أزاروف، اليوم الخميس، إن عدم النجاح الملحوظ في الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا على نطاق واسع أصبح الآن مشكلة شخصية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث أدى إلى انخفاض أرقام استطلاعاته بشكل كبير بين الجمهور الأوكراني وتفاقم الخلاف بين كييف ورعاتها في الولايات المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني السابق على قناته على تطبيق تليجرام، أن الهجوم المضاد الأوكراني كان فاشلا ليس فقط بالنسبة لـ أوكرانيا ككل، ولكن أولا وقبل كل شيء بالنسبة لزيلينسكي شخصيا، لقد هز ثقة الأوكرانيين وخفض تصنيف شعبيته بشكل كبير.