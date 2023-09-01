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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

صدى البلد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،  إيقاف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، عن ممارسة مهامه لمدة 90 يوما، بعد أزمة اللاعبة جيني هيرموسو، عقب تتويج الماتادور بمونديال السيدات.

قبلة رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم تعرضه للايقاف

تعرض روبياليس لهجوم عنيف في إسبانيا من سياسين ورياضيين وسط مطالبات بضرورة استقالته بعد الواقعة المثيرة للجدل.
 

وذكر الاتحاد الدولي في بيان رسمي، أن لجنة الانضباط قررت منع روبياليس من ممارسة مهام عمله "مؤقتا" لمدة 90 يوما لحين التحقيق بالواقعة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

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