الجيش الروسي يعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكران

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صد هجمات قوات كييف على مختلف المحاور.

وأضافت الدفاع الروسية أنها استطاعت القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مخازن أسلحة ومنظومة صواريخ إس-200 وإسقاط 32 مسيرة أوكرانية في 24 ساعة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي دمّر 3 مستودعات للذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وصدت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية، في عملية مشتركة مع الطيران والمدفعية، ستة هجمات لمجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية؛ وذلك في مناطق بوغدانوفكا وأندريفكا ومايورسك وأفديفكا التابعة لإقليم دونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن إحدى طائراتها المقاتلة سارعت لاعتراض طائرة عسكرية نرويجية تقترب من المجال الجوي.