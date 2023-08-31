بالأسماء .. ننشر تشكيل الحركة القضائية بـ مجلس الدولة

تستعد قيادات مجلس الدولة للعام القضائى الجديد، وبدأت بالحركة القضائية ، للعام القضائي الجديد بمجلس الدولة ، بعد اعتمادها من رئيس مجلس الدولة.

وحصل موقع صدى البلد على الحركة القضائية للعام القضائى الجديد.

وجاء تشكيل المجلس الخاص الجديد كالتالي ، المستشار عادل فيهم عزب رئيس مجلس الدولة ، ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا ، يليه علي حسب الترتيب بالحركة ، المستشار أحمد عبد التواب ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، يليه المستشار حسونة توفيق ، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية ، يليه المستشار فارس سعد فوم ، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة ، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيسا لمحكمة القضاء الإداري ، والمستشار محمد ماهر أبو العينين رئيسًا لقسم التشريع ، والمستشار أحمد محمد حامد رئيسًا لإدارة التفتيش الفني .