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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. ننشر تشكيل الحركة القضائية بـ مجلس الدولة

صدى البلد

تستعد قيادات مجلس الدولة للعام القضائى الجديد، وبدأت بالحركة القضائية ، للعام القضائي الجديد بمجلس الدولة ، بعد اعتمادها من رئيس مجلس الدولة.

وحصل موقع صدى البلد على الحركة القضائية للعام القضائى الجديد.

وجاء تشكيل المجلس الخاص الجديد كالتالي ، المستشار عادل فيهم عزب رئيس مجلس الدولة ، ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا ، يليه علي حسب الترتيب بالحركة ، المستشار أحمد عبد التواب ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، يليه المستشار حسونة توفيق ، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية ، يليه المستشار فارس سعد فوم ، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة ، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيسا لمحكمة القضاء الإداري ، والمستشار محمد ماهر أبو العينين رئيسًا لقسم التشريع ، والمستشار أحمد محمد حامد رئيسًا لإدارة التفتيش الفني .

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