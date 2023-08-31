أتلفوا 130 طنا .. الإسبان يرشقون بعضهم بالطماطم في الشوارع | ما القصة؟

عرضت فضائية " إكسترا نيوز" تقريرا عن مهرجان " لاتوماتينا" الشهير في إسبانيا، والذي يحتفل به الإسبان بإلقاء الطماطم على بعضهم البعض.

وأوضح التقرير أن الاسبان أتلفوا 130 طنا من الطماطم أثناء الاحتفال بفعاليات المهرجان .

وتابع التقرير أن المهرجان الشهير في إسبانيا شهد معركة تراشق ضخمة بالطماطم بين المشاركين في فعاليات المهرجان.

واكمل التقرير أن أكثر من 18 ألف فرد شارك في المهرجان الذين غرقوا في بحر الطماطم، وجابت شاحنات الشوارع موزعة الطماطم التي استخدمها المشاركين لرشق بعضهم البعض بها.

ولفت التقرير إلى أن هذا التقليد يعود لعام 1945 بعد اندلاع مشاجرة بين مجموعة بين الشباب انتهت بالتراشق بالطمطاطم لبيع الخضروات.