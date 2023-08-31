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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق جوهانسبرج.. امرأة تقفز من الطابق الثالث مع ابنها |صور

الجثث أمام المبنى
الجثث أمام المبنى المحترق في جوهانسبرج

أودى حريق جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، بحياة 73 شخصا، بعد انتشار النيران في المبنى المملوك لشركة جوهانسبرج العقارية بوسط المدينة، وقال شهود عيان إن المبنى كان يعيش فيه ما يصل إلى 200 شخص، بعضهم قفز من النوافذ هربا من النيران.

وقال السكان إن الحريق اندلع بسبب شمعة أضاءت أثناء عملية قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي مفريك" الجنوب أفريقية.

وقال روبرت مولودزي من خدمات الطوارئ بمدينة جوهانسبرج إن عمليات البحث والانتشال مستمرة وإن رجال الإطفاء يتحركون عبر المبنى لانتشال المزيد من الجثث.

وقالت زيكي سومتسيو، إحدى ضحايا الحريق، إنها لا تزال تعاني من رؤية أربعة قتلى في شقتها الصغيرة.

وتروي نوكوازي مابوزا كيف تمكنت من النجاة من حريق جوهانسبرج، بعدما قفزت من الطابق الثالث مع طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، هربا من الحريق بعدما وضع الناس بطانيات على الأرض لكي نقفز عليها".

وأوضحت فتاة تدعى سومتسوو أنها سمعت دويًا قويًا عندما تشققت نافذتها بسبب الحريق، واعتقدت أن شخصًا ما ألقى قنبلة حارقة على شقتها، وفي حيرة من أمرها، أمسكت بدلو به 5 لترات من المياه كانت تستخدمه كمرحاض وحاولت إخماد النار وعندما فشلت في ذلك، قامت بتغطية طفلها البالغ من العمر 18 شهرًا بسترة كبيرة وخرجت.

وأعربت مصر عن تعازيها لجمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى بمدينة جوهانسبرج، ونقل السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع.

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