تصرفات غير مسئولة..اتهامات شديدة اللهجة من الصين لليابان

أعربت الصين اليوم الخميس عن رفضها المطبق لتصريف اليابان مياهها النووية في المحيط، ووصفت التصرفات اليابانية بأنها غير مسؤولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبن في مؤتمر صحفي، إن المجتمع الدولي انتقد التصرف الياباني واتخذ التدابير الوقائية ذات الصلة بسبب التصرف الأناني وغير المسؤول من طوكيو.

وأضاف، أطلقت اليابان قسرا مياهها النووية في المحيط.

ووصف العقوبات التي اتخذتها الصين بأنها مشروعة ومعقولة للحفاظ علي سلامة مواطنيها، وفقا للقوانين واللوائح الصينية.

وفي وقت سابق، وبعد تصريف اليابان مياهها النووية في المحيط رغم معارضة جيرانها، الصين وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين، قرر مجموعة من الصينيين مقاطعة المنتجات اليابانية، وخاصة مستحضرات التجميل، كما قررت الحكومة التوقف عن استيراد الموارد السمكية من اليابان.

حيث دعا مجموعة من العملاء الصينيين اليوم الثلاثاء، مقاطعة المنتجات اليابانية، بدءا من السلع المنزلية اليومية وكريمات العناية بالبشرة.