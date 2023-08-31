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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هشغلك ابنك.. ضبط فني كهرباء استولى على 100 ألف جنيه من صديقه

صدى البلد

تمكن ضباط مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط فني كهرباء؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من خمسيني على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بزعم قدرته على توظيف نجله في إحدى المصالح الحكومية إلا أنه لم يفٍ بوعده.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (صلاح ا ف- 50 عامًا- فني كهرباء- ويقيم دائرة مركز سوهاج).

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يفيد بتضرره من المدعو (أحمد م ف- 39 عامًا- فني كهرباء- ويقيم دائرة مركز طهطا)؛ إثر استيلاءه منه على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بزعم قدرته على توظيف نجله في إحدى المصالح الحكومية إلا أنه لم يفٍ بوعده.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتعهد برد المبلغ المالي إلى صاحبه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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