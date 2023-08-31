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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يوجهه بالتواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم

محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع مديري العلاقات العامة بالمديريات الخدمية في المحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا مساء اليوم لمديري العلاقات العامة والإعلام بالمديريات الخدمية في المحافظة وذلك لمناقشة دور العلاقات العامة في التصدي للشائعات وإبراز ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالتواصل المستمر مع المواطنين وتفعيل دور الإعلام في مواجهة الشائعات بكل قوة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونشر المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي غيرت وجه الوطن للأفضل.

 

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وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

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