البناني يتقدم باستقالته من رئاسه الاتحاد المصري للرياضة للجميع

اعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري،عن استقالة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للزمالك.

وكتب الدرديري عبر حسابه على فيسبوك:"تقدم الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للزمالك باستقالته من رئاسة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وقبلت وزارة الرياضة الاستقالة وبالتالي تأكد قانونية "البناني في تولي منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك".





وحصل الزمالك على توقيع اللاعبين على عقود جديدة تم خلالها تمديد تعاقد كل لاعب لمدة موسم بعد الموافقة علىإعارتهم للبلدية.

ووقع اللاعبون على عقود الإعارة لنادي بلدية المحلة بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو على رحيلالثلاثي على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات.