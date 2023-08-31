عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

71 فنانا من 14 دولة بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي الـ18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت أعمال لجنة الفرز واختيار المشاركين بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثامنة والتي تقام تحت رعاية ا. د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في الفترة من 10 إلى 20 اکتوبر شعار "الخط والنصر" خمسون عاما من الانتصارات المجيدة ".

صرح بذلك ا. د. وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وأضاف أن لجنة الفرز تشكلت برئاسة ا. د مصطفى عبد الرحيم وعضوية الفنانين: على محمد على، محمد شبل، صالح عبد النعيم، ومحمد عمر.

ومن جانبه صرح الكاتب والفنان محمد بغدادي القوميسير العام للملتقى أنه تقدم للمسابقة 116 فنانا تم اختيار 71 فنانا منهم 15 فنانا من 13 دولة: الهند، لبنان، إندونيسيا، العراق، سوريا، أوزباكستان، تايلاند، الأردن، المغرب، العراق، الصين، بنجلاديش، أفغانستان، بالإضافة إلى 56 فنانا من مصر.

وأشار بغدادي أنه بمناسبة ادارج عنصر فنون وممارسات الخط العربي على قوائم اليونسكو لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، فقد قررت اللجنة العليا للملتقى تخصيص ركن خاص في معرضه العام يضم نماذج من أعمال الدفعة الأولى للمتدربين بمدرسة خضير البورسعيدي للخط والزخرفة والتي افتتحها صندوق التنمية منذ عامين بمركز إبداع بيت السحيمي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي دعما لإجراءات صون وحماية عنصر الخط العربي.

بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي وزيرة الثقافة اکتوبر شعار الخط والنصر الانتصارات المجيدة قطاع صندوق التنمية الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ترشيحاتنا

مراسم سرية.. دفن اليد اليمنى والمؤسس المشارك لقائد فاجنر بالقرب من موسكو

10 آلاف جنيه للمخالفين.. مدبولي يستعرض جهود التخلص من نواتج تطهير المجاري

دعاء للميت في قبره.. اللهمّ آنسه في وحدته

هل سيلاقي الدوري السعودي نفس مصير نظيره الصيني.. وهذه حقيقة مشاركته بالشمبيوزليج

تعليق عاجل من الجيش الصيني بعد أنباء دخوله تايوان

لتعزيز الموارد ودعم الموازنة.. برلماني يطالب باستغلال مقومات مصر السياحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

فيديو

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ