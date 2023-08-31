71 فنانا من 14 دولة بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي الـ18

انتهت أعمال لجنة الفرز واختيار المشاركين بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثامنة والتي تقام تحت رعاية ا. د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في الفترة من 10 إلى 20 اکتوبر شعار "الخط والنصر" خمسون عاما من الانتصارات المجيدة ".

صرح بذلك ا. د. وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وأضاف أن لجنة الفرز تشكلت برئاسة ا. د مصطفى عبد الرحيم وعضوية الفنانين: على محمد على، محمد شبل، صالح عبد النعيم، ومحمد عمر.

ومن جانبه صرح الكاتب والفنان محمد بغدادي القوميسير العام للملتقى أنه تقدم للمسابقة 116 فنانا تم اختيار 71 فنانا منهم 15 فنانا من 13 دولة: الهند، لبنان، إندونيسيا، العراق، سوريا، أوزباكستان، تايلاند، الأردن، المغرب، العراق، الصين، بنجلاديش، أفغانستان، بالإضافة إلى 56 فنانا من مصر.

وأشار بغدادي أنه بمناسبة ادارج عنصر فنون وممارسات الخط العربي على قوائم اليونسكو لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، فقد قررت اللجنة العليا للملتقى تخصيص ركن خاص في معرضه العام يضم نماذج من أعمال الدفعة الأولى للمتدربين بمدرسة خضير البورسعيدي للخط والزخرفة والتي افتتحها صندوق التنمية منذ عامين بمركز إبداع بيت السحيمي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي دعما لإجراءات صون وحماية عنصر الخط العربي.