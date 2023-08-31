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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق ( عين شمس، مصر الجديدة ، مدينة نصر، و الحى العاشر) وذلك اعتباراً من الساعة 10 من مساء يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 وحتي الساعة 10 من صباح يوم السبت الموافق 2/9/2023 لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام الكلية الحربية.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

أصحاب المخابز والمستشفيات شركة مياه الشرب بالقاهرة

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