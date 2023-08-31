3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية، جاء فيها أنه في الأيام الأخيرة من فصل الصيف نشهد موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي.

وأضافت أنه في نهاية شهر إبريل الماضي، اعتمد مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي، مما جعل المواطنون يقدمون ساعاتهم الخاصة لمدة 60 دقيقة، ويتساءل الجميع منذ ذلك الوقت عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي، لتأخير الساعة.

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ومن المقرر استمرار العمل بـ التوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ليبدأ بعدها تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي 6 أشهر كاملة.

ويعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 من أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.

وعند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، ستتغير معه مواعيد غلق المحلات في فصل الشتاء، حيث كانت قد حددت وزارة التنمية المحلية أن يتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وستتم زيادة ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، ليتم إغلاقها في الساعة الحادية عشرة بدلاً من العاشرة مساءً.