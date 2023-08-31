يبصقون في وجه كل جندي أوكراني.. كييف توجه نصيحة لمنتقدي الهجوم المضاد

نصح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، منتقدي وتيرة الهجوم المضاد الأوكراني بأن "يصمتوا"، لأنهم بفعلهم هذا يبصقون في وجه كل جندي أوكراني.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال كوليبا، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو الإسبانية، إن “انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعادل البصق في وجه جندي أوكراني... أنصح جميع المنتقدين بالصمت والقدوم إلى أوكرانيا ومحاولة تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم”.

وفي وقت سابق، قال كوليبا، إن مصير قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، يثبت عدم جدوى مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي في باريس إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا: “كان بريجوجين في صراع مع بوتين اتفقوا على ضمانات أمنية، ثم قتله بوتين. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن بوتين سيتصرف بشكل مختلف في مفاوضات أخرى”.

ونفى الكرملين أي تورط له في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة بريجوجين وأعضاء آخرين في فاجنر.