نجاحات جديدة.. الجيش الأوكراني يعلن إحراز تقدم كبير في الجنوب والشرق

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية حققت بعض “النجاحات” الجديدة في الجنوب والشرق في إطار محاولتها مواصلة هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وتحقق القوات الأوكرانية تقدما بطيئا في حقول الألغام والخنادق الروسية التي تعيق تقدما جنوبيا يهدف إلى الوصول إلى بحر آزوف وتقسيم القوات الروسية.

وقالت ماليار، عبر “تليجرام”: “لقد تحققت بعض النجاحات، خاصة في اتجاه نوفودانيليفكا-نوفوبروكوبيفكا”، في إشارة إلى قريتين جنوب شرقي منطقة زابوريجيا.

وتقع نوفوبروكوبيفكا إلى الجنوب من مستوطنة روبوتين الاستراتيجية التي قالت أوكرانيا يوم الاثنين إنها حررتها.

وأوضحت ماليار أن القوات الأوكرانية تمضي قدمًا في عملياتها الهجومية جنوب مدينة باخموت الشرقية المدمرة، والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو.