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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراسم سرية.. دفن اليد اليمنى والمؤسس المشارك لقائد فاجنر بالقرب من موسكو

قائد فاجنر
قائد فاجنر

دُفن المؤسس المشارك والقائد العسكري لمجموعة فاجنر الروسية بالقرب من موسكو، اليوم الخميس، بعد وفاته في حادث تحطم طائرة غير مبرر، أدى أيضًا إلى مقتل رئيسه يفجيني بريجوجين.

وذكرت قناة “شوت” الإخبارية الروسية، أن ديمتري أوتكين (53 عاما)، دفن في ميتيشي، على مشارف العاصمة، في مراسم طوقتها الشرطة العسكرية الروسية.

ودُفن بريجوجين، يوم الثلاثاء في مراسم سرية في مسقط رأسه في سان بطرسبرج، والتي تتناقض بشكل صارخ مع حضوره الصاخب والذي غالبًا ما يكون بذيئا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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قبل المساعدة في تأسيس فاجنر باعتباره اليد اليمنى الغامضة لـ بريجوجين، عمل أوتكين كضابط في القوات الخاصة في جهاز المخابرات العسكرية، حيث كان يحمل رتبة مقدم.

فاجنر يفجيني بريجوجين أوتكين

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