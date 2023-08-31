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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح الملفات التأمينية للصحفيين بأي مكتب تأمينات بالكارنيه وخطاب من النقابة

صدى البلد

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه أصدر قرارًا يتيح للصحفيين المشتغلين الراغبين فى فتح ملفاتهم التأمينية، تنفيذ ذلك من خلال أى مكتب تأمينات يرغبون فى تقديم الأوراق له بشرط تقديم صورة الكارنيه، وخطاب من النقابة يفيد القيد بجدول المشتغلين، يأتى ذلك فى إطار الاتفاق مع النقابة، والمخاطبات مع نقيب الصحفيين لتسهيل تقديم الخدمة للزملاء.


وأكد اللواء جمال عوض أن ذلك يأتى إلحاقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 123 لسنة 2020م، الصادر بالقانون 148 لسنة 2019م، بشأن أعضاء نقابة الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين، وحرصًا من سيادته على تذليل كل العقبات، التى تواجه الزملاء الصحفيين.


ووجه خالد البلشى نقيب الصحفيين الشكر للواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات على تعاونه مع النقابة فى إطار التسهيل على الزملاء الصحفيين. 


وكانت نقابة الصحفيين قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات بتفعيل الخاتم التأمينى للمكتب، وكذلك إعطاء صلاحيات للعاملين به يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

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