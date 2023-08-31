عامان على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان .. بايدن يقاوم دعوات للاعتراف بطالبان

عندما خرج الجندي الأمريكي الأخير من أفغانستان في 30 أغسطس 2021، تاركًا البلاد إلى حكم طالبان، استعد العالم لكابوس حقوق الإنسان، وفقا لما ذكره تقرير لنيويورك تايمز بمناسبة مرور عامين علي الانسحاب الأمريكي من البلاد.

قام الحكام المتطرفون في البلاد بالانتقام من خلال عمليات القتل والتعذيب والاختطاف، وفقًا للمراقبين الدوليين. كما فرضوا السياسات الجنسانية الأكثر تطرفًا في العالم، وعملوا علي حرمان النساء من التعليم والعمل، حتى إنه تم إغلاق صالات التجميل.

في 14 أغسطس، أصدرت مجموعة من مسؤولي الأمم المتحدة تقريراً يقول إن طالبان شاركت في إلغاء مستمر ومنهجي ومثير للصدمة لعدد كبير من حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق التعليم والعمل وحريات التعبير والتجمع.

بعض المحللين والمسؤولين الأمريكيين تشبثوا بأمل أن يكون طالبان قد تغيروا منذ آخر مرة حكموا فيها البلاد في التسعينيات، أو أنهم على الأقل يقدمون تنازلات لمطالب غربية على حقوق الإنسان للفوز بالاعتراف الدبلوماسي أو المساعدات الاقتصادية للبلاد التي تعاني أزمة إنسانية عميقة.

نتيجة لذلك، استبعد مسؤولو إدارة بايدن إمكانية توافقهم على مطالب طالبان للاعتراف الدولي والوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فاجأت جوانب حكم طالبان بشكل متواضع بعض المسؤولين الأمريكيين. لم تتحقق مخاوف من الحرب الأهلية، وقد اتخذت طالبان محاربة الفساد وحظرت زراعة خشخاش الأفيون.

بعض الجماعات الإنسانية وخبراء أفغانستان تدعو إدارة بايدن إلى تخفيف موقفها، وفي الحد الأدنى، تزود طالبان بمساعدة اقتصادية مباشرة لتخفيف الفقر والجوع في البلاد.

قال جرايم سميث، المحلل في مجموعة الأزمات التي عملت في أفغانستان منذ ذلك الحين: "يحتاج العالم إلى التفكير بجد حول ما يحاول تحقيقه في أفغانستان هذه الأيام، ومعظم الأشياء التي نريد القيام بها تتطلب العمل مع طالبان".

كتب سميث مؤخرًا مقالًا تحث الشؤون الخارجية والمؤسسات الغربية "إقامة علاقات أكثر وظيفية مع طالبان". وقال سميث إن ذلك قد يشمل المساعدة في شبكة الكهرباء في البلاد والنظام المصرفي وإدارة المياه.

وأضاف سميث أن الحاجة حادة بشكل خاص، بالنظر إلى أن المساعدات الإنسانية الدولية تتضاءل.

يقول مسؤولو طالبان إن السياسات الأمريكية تفاقم معاناة أفغانستان، لأن العقوبات الأمريكية الطويلة ضد قادة طالبان لا تشجع الاستثمار الأجنبي والتجارة في البلاد.

يصرون على أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في الحصول على 7 مليارات دولار من الأصول التي أودعها أسلافها في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

إدارة بايدن لديها بعض الاتصالات مع ممثلي طالبان. على مدار العامين الماضيين، سافر توماس ويست، الممثل الخاص لوزارة الخارجية لأفغانستان، إلى الدوحة، قطر، لعدة اجتماعات مع مسؤولي طالبان، مؤخرًا في 30 و 31 يوليو.

في يوم الأربعاء، أصدر البيت الأبيض بيانًا من بايدن بمناسبة الذكرى الثانية لنهاية الحرب. وقال بايدن: "لقد أثبتنا أننا لا نحتاج إلى وجود قوات دائمة على الأرض في طريق الأذى لاتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين وأولئك الذين يرغبون في الأذى". وأضاف أن الولايات المتحدة هي أكبر متبرع للمساعدة الإنسانية في العالم للبلاد.

قالت ليزا كورتيس، مسؤولة في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ترامب، في لجنة استضافتها معهد الشرق الأوسط في يوليو: "إن السعي لإشراك طالبان في الإرهاب مع تجاهل ما يفعلونه للمرأة هو خطأ".

ومع ذلك، فإن إدارة بايدن ترسم قيودًا واضحة على مثل هذه الاتصالات. وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين في أبريل: "أي نوع من الاعتراف بطالبان خارج الطاولة تمامًا". ويقول المسؤولون إن الدبلوماسيين الأمريكيين لن يعودوا إلى كابول، العاصمة، في أي وقت قريب.