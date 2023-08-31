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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاما واحدا

لبنان
لبنان

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد مهمة حفظ السلام، القوات الأممية المعروفة بإسم "اليونيفيل"، في لبنان عاما واحدا.

وأمس، أعلن مجلس الأمن الدولي، قراره بشأن التصويت على مشروع قرار حول تمديد ولاية القوات الأممية في لبنان والمعروفة بإسم "اليونيفيل".

وأعلن مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار تمديد ولاية قوات اليونيفيل بسبب عدم التوافق على بنوده، وأكدت مسودة مشروع القرار على أن اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

لبنان .. مجلس الأمن يعلن تطورات مشروع قرار تمديد ولاية اليونيفيل

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وأضاف أنه على الرغم من وجوب أن تُجري عمليات اليونيفيل في لبنان بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان ممثلة في الجيش اللبناني، إلا أن مسودة المشروع تُدين بأشد العبارات أي محاولات لتقييد حركة موظفي اليونيفيل.

اليونيفيل مهمة حفظ السلام مجلس الأمن الدولي لبنان

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