الأعلى للآثار: أوشكنا على الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة.. فيديو

قال الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الدولة المصرية تعمل كتفا بكتف مع وزارة الآثار في مشروعات تطوير وترميم الآثار الدينية.

وأضاف نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نقدم دورات متقدمة للمرممين والمهندسين والأثريين على أعلى مستوى احترافي".

وأشار الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية: "ندعو المصريين لزيارة المناطق الأثرية التي يتم افتتاحها بعد الترميم"، متابعا: "مرممو المجلس الأعلى للآثار محترفون في جميع القطاعات".

واسترسل نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية: "أوشكنا على الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة".