ارتفاع 7 قطاعات وتراجع 8 بالبورصة خلال تعاملات الخميس

تباين أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع وسط ارتفاع 7 قطاعات يستعرضها صدى البلد كالتالي:

قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.1%

قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3%

قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%

قطاع خدمات النقل والشحن 0.4%

قطاع البنوك 0.4%

قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%.



تراجع أداء 8 قطاعات بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع يستعرضها صدى البلد كالتالي:

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%

قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%

قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%

قطاع الرعاية الصحية والأدوية 0.5%

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%

قطاع العقارات بنسبة 0.01%

بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه.