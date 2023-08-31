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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التجارة الأمريكية تكشف حقيقة حجب مبيعات الرقائق الإلكترونية للشرق الأوسط

وزارة التجارة الأمريكية
وزارة التجارة الأمريكية

قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تحجب مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة التجارة الأمريكية، بأن العجز التجاري الأمريكي بلغ 65.5 مليار دولار في يونيو، متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أشهر في أبريل، حيث انخفضت الواردات أكثر من الصادرات للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ عجز السلع والخدمات 65.5 مليار دولار في يونيو بانخفاض 2.8 مليار دولار من 68 مليار دولار.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان صحفي، إنه “في أبريل، بلغ العجز أعلى مستوى في ستة أشهر عند 74.4 مليار دولار.. وبلغت واردات الولايات المتحدة 313 مليار دولار في يونيو، بانخفاض 3.1 مليار دولار عن مايو. أظهرت السجلات أنها أقل الواردات في 18 شهرًا”.

وزارة التجارة الامريكية بايدن الشرق الاوسط

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