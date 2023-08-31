التجارة الأمريكية تكشف حقيقة حجب مبيعات الرقائق الإلكترونية للشرق الأوسط

قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تحجب مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة التجارة الأمريكية، بأن العجز التجاري الأمريكي بلغ 65.5 مليار دولار في يونيو، متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أشهر في أبريل، حيث انخفضت الواردات أكثر من الصادرات للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ عجز السلع والخدمات 65.5 مليار دولار في يونيو بانخفاض 2.8 مليار دولار من 68 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان صحفي، إنه “في أبريل، بلغ العجز أعلى مستوى في ستة أشهر عند 74.4 مليار دولار.. وبلغت واردات الولايات المتحدة 313 مليار دولار في يونيو، بانخفاض 3.1 مليار دولار عن مايو. أظهرت السجلات أنها أقل الواردات في 18 شهرًا”.