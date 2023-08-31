"طاقة عربية" تكشف للبورصة تفاصيل صفقة الـ1.2 مليار جنيه المنفذة اليوم.. مستند

كشفت شركة طاقة عربية في إفصاح لإدارة البورصة، عن تفاصيل الصفقة التي تم تنفيذها اليوم، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير لعدد 154.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وقالت شركة طاقة عربية في إفصاح لإدارة البورصة، إن شركة سيلفر ستون كابيتال ليميتد، المالكة لحصة 29.13% من أسهم الشركة باعت 154.8 مليون سهم بقيمة 7.84 جنيهًا للسهم الواحد، لتبلغ القيمة الإجمالية 1.2 مليار جنيهًا، لتصبح نسبة ملكية المساهم بعد التنفيذ 17.68%.

واشترت شركة نايل انيرجي ليميتد 101.4 مليون سهم بقيمة السهم المذكورة سالفًا بقيمة إجمالية تجاوزت 795 مليون جنيهًا، لتصبح الشركة مساهمًا بنسبة 7.50%.

واشترت شركة سانفورد انفستمنت ليميتد 53.4 مليون سهم بقيمة إجمالية تقترب من 419 مليون جنيهًا، لتصبح نسبة ملكية المساهم 3.95%.