مصرية تجتاز الدور نصف النهائي لمسابقة جسر اللغة الصينية العالمية

هنأ السفير الصيني في مصر، لياو ليتشيانغ، اليوم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الطالبة المصرية التي فازت بالبطولة الأفريقية في الدور نصف النهائي لمسابقة "جسر اللغة الصينية " العالمية الـ 22 للطلبة الجامعيين وتأهلت إلى النهائيات العالمية.

قدم السفير الصيني تهنئته للطالبة المصرية التي كانت ضمن المشاركين في المسابقة التي أقيمت في 29 أغسطس، للطلبة الجامعيين في ناننينغ الصين. وبعد جولتين من المنافسة، تألق أداء طالبين مصريين ودخلا ضمن أفضل 15 طالبا على مستوى العالم، وتفوز الطالبة بالمركز الأول للدور نصف النهائي للمسابقة.

تحت عنوان "حلق عاليا مع الصينيين"، أقيمت في معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة الدورة السادسة عشرة من مسابقة كفاءة اللغة الصينية "الجسر الصيني"، حيث تنافس 9 متسابقين على تذكرة للمشاركة في الدور النهائي للمسابقة في الصين.

قام المتنافسون، وجميعهم طلاب من مدرسة الصداقة المصرية الصينية بالقاهرة، بإلقاء خطابات وعرض أحد أشكال الفن الصيني التقليدي مثل الغناء أو الرقص أو الرسم.

تعتبر مصر لها تاريخ طويل فى تدريس اللغة الصينة، حيث أنها اول دولة إفريقية اسست قسم اللغة الصينية في الجامعة وأول دولة في شمال إفريقي تأسس معهد كونفشيوس. وفى أكتوبر 2022، عملوا المشروع التجريبي لتعليم اللغة الصينية في 12 مدرسة اختيارية.