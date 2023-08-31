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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لمراقبة الأغذية وحماية المستهلك لضبط الأسواق وإعدام المخالفات بأسوان

حملات لمراقبة الأغذية
حملات لمراقبة الأغذية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية الصحة بمواصلة سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 
 

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حملات رقابية

وفى هذا الإتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نجحت إدارة مراقبة الأغذية بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط 172 كجم من الأرز المجهول المصدر ، كما تم إعدام 280 كجم من الأغذية المختلفة ، مع تحرير 44 محضر ، وتحرير 5 مذكرات إغلاق لأماكن مخالفة ، وتم التحفظ على المضبوطات.

وقال حنفى بأنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وقد شارك فى عملية الضبط محمود عبد السلام مراقب أول الأغذية بمركز أسوان ، وشريف أشرف إبراهيم ، ومحمود هاشم بسطاوى ومحمود يسرى ثابت من مكتب مراقبة الأغذية. 

وكان قد أشار إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 1175 حالة إشغال وتحرير 39 محضر مخالفة متنوعة طريق ، بجانب رفع 7 عربات كارو، وأيضاً رفع البلدورات الأسمنتيه والحواجز أمام المحلات وبحرم الطريق العام ، كما تم التحفظ علي كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

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جهود منوعة

وأوضح المهندس سيد مدنى رئيس مدينة ومركز أسوان بأن هذه الحملات شملت أيضاً إزالة عدد من الأكشاك الغير قانونية والعشوائية ببعض المناطق وعلى سور السكك الحديدية ، بالإضافة إلى إستمرار أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمنطقة النفق بنطاق حى شرق . 

وأضاف مدنى بأن الحملات كانت بإشراف نواب رئيس المدينة محمد ممدوح وعلاء ممدوح ومحمد حسين ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ، وأيضاً قوات شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن مشاركة رؤوساء الأحياء والفنيين والعاملين المدعمين بالسيارات ومعدات الوحدة المحلية .

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