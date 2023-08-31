رزم أوراق نقدية.. مفاجآت في منزل الرئيس الجابوني المعزول

نشر اليوم الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لاقتحام مجموعة من عناصر الأمن الجابوني منزل الرئيس المخلوع علي بونغو.

وظهر خلال الفيديو عثور رجال الأمن علي حقائب مليئة بحزم من الأوراق النقدية والفرنك الأفريقي والدولار واليورو.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت مجموعة من ضباط الجيش في الجابون أنهم سيطروا على السلطة في البلاد، وألغوا نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي حقق فيها الرئيس الحالي علي بونجو أونديمبا الفوز، وحلوا جميع مؤسسات الدولة، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وخرج سكان العاصمة الجابونية ليبرفيل وبورت جنتيل، ثاني أكبر مدينة في الجابون، إلى الشوارع حاملين الأعلام الوطنية ومرحبين بقوات الجيش الجابوني.

وبحسب تقارير سابقة، فقد سُمع دوي إطلاق نار في العاصمة، كما أوقفت شركة التعدين الفرنسية "إيراميت" أنشطتها في الجابون وسط أنباء عن الانقلاب.