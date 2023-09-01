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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة المصرية يربح 3.6% خلال الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.66%، ليغلق على 18873.82 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.44% لينهي الأسبوع على 3829.51 نقطة.

 

وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.83% ليغلق على 5597.8 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 24.2 مليار جنيه بكمية تداول 4.21 مليار ورقة منفذة على 445 ألف عملية، مقابل قيمة تداول خلال الأسبوع الماضي بلغت 12.1 مليار جنيه بكمية تداول 3.43 مليار ورقة مالية منفذة على 387 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 55.88% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين بلغت السندات 44.12% خلال الأسبوع.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع، سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.9% من إجمالي التعاملات، واستحوذ الأجانب على 6.3% والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 303.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع 54.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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