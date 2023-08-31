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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«النبي كما تحدث عن نفسه».. ننشر موضوع خطبة الجمعة بالأوقاف غدا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة وصلاة الجمعة غدًا بجميع مساجد الجمهورية بعنوان “ النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه ”، مشددة على جميع أئمتها الالتزام بالضوابط والموضوع المحدد لخطبة الجمعة.

النبي كما تحدث عن نفسه

ينقل التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الخاصة، والإذاعة شعائر صلاة الجمعة، الموافقة لـ 16 صفر 1445 هجريا، الأول من سبتمبر 2023 ميلاديا، من رحاب مسجد الفتح بالزقازيق محافظة الشرقية، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للشيخ محمود علي حسن، وخطيبًا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق غدًا الجمعة عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة وصلاة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

خطبة النبي كما تحدث عن نفسه
خطبة وزارة الأوقاف
موضوع خطبة الجمعة اليوم

افتتاح 15مسجدًا غدًا الجمعة 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، يفتتح غدًا 15 مسجدًا، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 133 مسجدًا منها 98 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية
2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس
مديرية أوقاف الأقصر
3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية
مديرية أوقاف المنيا
4. الرحمن  - عزبة عاصم –ادمو
مديرية أوقاف الإسكندرية
5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول
مديرية أوقاف قنا
6. النور –  ساحل البقيلي  - نجع حمادي
7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص
مديرية أوقاف البحر الأحمر
8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا
مديرية أوقاف الشرقية
9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق
10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية
11. طيبة –  صان الحجر

الأوقاف: العلماء يتحدثون عن أحكام المواريث في 27 محافظة

وكيل الأوقاف: الحفاظ على المساجد والتصدي لأي اعتداء واجب ديني ووطني

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا
2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3. نور الإسلام  - عزاقة  - طوخ
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد

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