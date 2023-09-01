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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مؤشر البورصة المصرية يحقق مستوى إغلاق قياسي جديد

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا  مستوى إغلاق قياسي جديد عند مستوى 18873.82 نقطة بصعود قدره 55.67 نقطة بنسبة صعود 0.30%.

 

وأرجع خبير أسواق المال الأداء الايجابي للمؤشر بفضل استمرار صعود أغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية تدريجياً الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق مستوى قياسي جديد بنهاية تعاملات الأسبوع.

 

ولفت الى اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم القيادية
ومن المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18600 نقطة قد تدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات قياسية جديدة وتحديدا عند مستوى 19000 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً.

 

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أوضح خبير أسواق المال انه استقر أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأسبوع واغلق مرتفعا بمقدار 16.93 نقطة بنسبة صعود 0.44% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3829.51 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

 

وتوقع أن يستقر المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء المؤشر السبعيني ويدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة مدعوماً بعودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.

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