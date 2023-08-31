بمشاركة مستثمرين مصرين وسعوديين.. ماذا يعني تمويل ما قبل البذور؟

أعلنت “HEDG“ الناشئة للتكنولوجيا المالية عن إتمامها جولة تمويل ما قبل البذور بمشاركة مستثمرين مصريين وسعوديين من ذوي الخبرة.

وتم تحقيق جمع أموال بستة أرقام، ولكن لم يتم الكشف عن القيمة المحددة للتمويل.

ويقصد بتمويل ما قبل البذور بانه الاليه الخاصة بالتمويل المبكر والمتوقع و هو وسيلة للشركات الناشئة للوصول المبكر إلى الأموال من المستثمرين، وعادة ما يكون ذلك في شكل استثمار أولي

ويأتي ذلك إلى استهداف ثورة في مجال التقنيات المالية بهدف تحسين جودة الحياة للعاملين في القطاع الخاص والمستقلين. بالإضافة إلى تقديم حلول تخطيط مالي مبتكرة تساهم في التخطيط للتقاعد واستثمار الدخل.

يذكر أن هناك اعتزاما استثمار السيولة المالية الحاصلة من التمويل الجديد لتقديم مفهوم جديد للادخار والاستثمار، متوافقًا مع التقنيات المالية الحديثة واهتمام الجيل الجديد بهذه التقنيات.

وقال أحمد عبد المعطي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ، "نهدف إلى تطوير نموذج تقني مالي يسهم في نشر ثقافة الاستثمار والتخطيط المالي لمساعدة طبقة العاملين في القطاع الخاص والمستقلين على بناء خطط تقاعد واستثمار مدخراتهم.

أضاف نسعى أيضًا للانضمام إلى المختبر التقني للهيئة العامة للرقابة المالية بعد الانتهاء من تطوير البنية التقنية، وذلك للاستفادة من فرص التوسع في السوق المصرية وإقليميًا."