أستاذ آثار إسلامية يطالب بتنظيم رحلات للمناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية.. فيديو

علق الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، على ترميم وصيانة عدد من المواقع الأثرية والتراثية، قائلا: "هي دي مصر القديمة بآثارها وتاريخها".

وأضاف الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة شهد تطويرا كبيرا في الفترة السابقة من قبل الدولة المصرية"، لافتا: "الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لترميم الآثار الدينية، وهناك كم رائع من الكنائس التي ليس لها مثيل في العالم تتواجد في مصر خاصة الكنيسة المعلقة".

وطالب وزارة التربية والتعليم بتنظيم رحلات لطلاب المدارس بمختلف السنوات الدراسية للتعرف آثار مصر الجميلة خاصة القاهرة التاريخية التي بذلت الدولة مجهود كبير لترميمها وتأهيلها للزيارة.