خير التقسيط.. تفاصيل مبادرة دعم زواج الأيتام| فيديو

علق اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على إطلاق مبادرة "خير التقسيط" بهدف تحفيز المتبرعين ووصول الخدمات لعدد كبير من المستفيدين.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "من يريد فعل الخير فعليه القدوم لنا.. المبادرة منها دفع 400 جنيه كل شهر للمساهمة في زواج فتاة يتيمة".

وأضاف: "أي حد عنده إحساس بالخير ومعاه أي شئ للخير بنقوله اتفضل إحنا معاك.. المبادرة تستهدف عدة أنشطة بينها دعم زواج اليتيمات وتوصيل المياه للمستحقين من خلال استقبال التبرعات على أقساط شهرية".

واسترسل: "جمعية الأورومان لديها دور أيتام في الإسكندرية والهرم والمهندسين، المتبرع ويسلم شيك التبرع بيده للعروسة اليتيمة، وهذا ما يمثل قمة المصداقية".



