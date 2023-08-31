أمريكا تحقق في تكلفة بناء منزل إيلون ماسك "الزجاجي".. تفاصيل

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، تحقق في إساءة استخدام الأموال في شركة تسلا لبناء منزل يُزعم أنه لمالكه إيلون ماسك.

وأضافت أن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك طلب معلومات حول نفقات ميزانية تسلا لبناء منزل زجاجي في تكساس.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” التعامل مع رجل الأعمال إيلون ماسك ومنحه إمكانية الاطلاع على معلومات سرية.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تقرير لمجلة "ذي نيويوركر" الأمريكية يكشف النفوذ الكبير الذي يتمتع به إيلون ماسك داخل الحكومة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر للصحفيين: "لاعتبارات حماية الحياة الشخصية لا يمكننا التعليق على منح الاطلاع على المواد لأشخاص محددين".