هل القهوة السوداء مفيدة للصحة؟

كشفت دراسة حديثة، عن ارتباط شرب القهوة بانخفاض خطر الوفاة لأسباب مختلفة، وذلك وفق ما ذكر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

ووفقا لدراسة بعنوان «شرب القهوة والوفيات في 10 دول أوروبية» نشرت بمجلة «حوليات الطب الباطني»، تحتوي القهوة السوداء على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يعزز الأداء البدني عن طريق زيادة مستويات الأدرينالين وتعزيز القدرة على التحمل.

ويمكن للكافيين الموجود في القهوة السوداء أن يحسن وظائف المخ عن طريق زيادة الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورإبينفرين، ما يحسن الذاكرة والتركيز والقدرات المعرفية العامة.

وأيضا ارتبط الاستهلاك المعتدل للقهوة السوداء بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب قدرتها على تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

ووجدت دراسة، أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 65%؛ إذ تم ربط استهلاك القهوة السوداء بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف بسبب خصائص الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في القهوة السوداء.