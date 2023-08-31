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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري نصر الله: تعلمت من يوسف شاهين.. كان متواضعا أمام عمله

يسري نصر الله
يسري نصر الله

قال المخرج يسري نصر الله، إنّه عندما كتب سيناريو فيلم سرقات صيفية أول فيلم أخرجه اعتقد أن الممثلين سيوافقون على التعاون معه، إلا أن النجوم الذين طلب منهم التعاون معه "اتخضوا من المشروع".

 

وأضاف "نصر الله"، في حواره مع الإعلامية هدى كمال مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "عندها قال لي يوسف شاهين، أنت معاك فلوس الفيلم اعمله بأي حد .. وهنا كان يقصد أنني لست في حاجة إلى نجوم، ولكن ممثلين مناسبين للأدوار، وهو ما حدث بالفعل".

 

وتابع، أن هذا الفيلم شهد ظهور ممثلين لأول مرة، وبعض الممثلين شارك في هذا الفيلم كآخر عمل فني، مشيرًا إلى أن هذا الموقف كان أحد موقفين تعلم فيهما من يوسف شاهين.

 

وأوضح، أن الشيء الثاني الذي تعلمه من يوسف شاهين هو ما يتعلق بعلاقته بالمهنة، متابعًا: "لم أشعر أبدا بأنه أكبر من الفيلم الذي يخرجه، كان يتعامل مع كل فيلم له كأنه فيلمه الأول، ويرى أن الفيلم أعلى منه، ومن ثم، فإنه مطالب ببذل مجهود كبير جدا حتى يكون على مستوى المشروع، فقد كان متواضعا أمام عمله".

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