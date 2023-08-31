يسري نصر الله: كل فيلم من إخراجي تجربة مميزة جدا في حياتي

قال المخرج يسري نصر الله، إنّه ليس مُقلا في الظهور، مشيرًا إلى أنه أخرج نحو 12 فيلما على مدار 30 سنة، بمعدل فيلم كل سنتين أو كل 3 سنوات، وهو "معدل معقول" ما بين الكتابة والاتفاق مع جهة الإنتاج، موضحا أن السينما ليست ماكينة شغالة".

وحول حصوله على جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الخامسة والأربعين، أوضح "نصر الله"، في حواره مع الإعلامية هدى كمال مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "شعرت بالسعادة عند تكريمي، فهذا الأمر يعبر عن تقدير مشواري الفني، كما أن شريط ذكرياتي الأساسي الذي استعدته في لحظة التكريم يتعلق بمن ساعدوني منذ فيلمي الأول حتى آخر أفلامي منورة بأفلامي".

وتابع المخرج: "بداية من أول أفلامي سرقات صيفية حتى منورة بأهلها كان لديّ أصدقاء وعائلة سينمائية تدعمني بمنتهى القوة ومسؤولة عن الأعمال، فقد شهد كل فيلم تجربة إنسانية كبيرة وممتعة في حياتي".