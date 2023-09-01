طريقان فقط "ملهمش تالت" لتخفيف حكم إعدام سفاح الجيزة

أثارت قضية سفاح الجيزة الرأي العام في مصر خلال الفترة الماضية وكانت محكمة النقض أيدت الحكم بإعدامه في القضية الأول إلا أنه مازالت هناك ثلاث قضايا متداولة تم تحديد جلسة له ويتساءل المواطنون هل يمكن تخفيف حكم الإعدام.

وفقا للقانون بعد تأييد محكمة النقض لعقوبة الإعدام يكون الحكم وجوبيًا، باعتباره آخر درجات التقاضي، غير أن هناك طريقتين لتخفيف حكم الإعدام، تتلخص في الآتي:

- ظهور أدلة جديدة وقيام المتهم أو المحامي بعمل التماس لإعادة النظر في المحاكمة، فيوقف الحكم، بشرط أن تكون تلك الأدلة لم تعرض على المحكمة من قبل، ومن شأنها تغيير وجهة نظر الدعوى ومن ثم تغيير الحكم.

- صدور عفو رئاسي بحق المحكوم عليه، سواء كان هذا العفو جزئيًا أو كليًا عن المتهم بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتحويله إلى سجن مؤبد أو مشدد