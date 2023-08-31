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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد لمتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بوسط القاهرة، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة  التحقيقات ، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر. 

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البداية..

عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين أحدهما "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية") لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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